زيادة الدعم في حساب المواطن مع بداية صرف الدفعة العشرين.. هنا التفاصيل ورابط الإستعلام

بدأ المستفيدين من حساب المواطن صباح الأربعاء في صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة رقم 20 لشهر يوليو الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات المسؤولة عن حساب المواطن حول إنتهاء عمليات إيداع المبالغ المادية في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن والذين قد أنطبقت عليهم شروط الأهلية الخاصة بالدفعة العشرين من برنامج الدعم الحكومي.

وقال عدد من المستفيدين من صباح اليوم بأن الدفعة الحالية قد شهدت زيادة الدعم المادي، دون إبداء أي أسباب لذلك، حيث أكد البعض بأن الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن لهذا الشهر قد زاد بنحو 50 ريال في بعض الحسابات، في حين أكد البعض الآخر بأن الزيادة تترواح بين 20 ريال و40 ريال.

حساب المواطن يبدأ في صرف الدفعة العشرين لكل المستفيدين

وكانت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد أعلنت في الساعات الماضية عن بداية صرف الدفعة العشرين لكل المستفيدين من البرنامج خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مؤكدة بأنها قد إنتهت من عملية إيداع المبالغ المالية في حسابات المواطنين بعد التأكد من إنطباق شروط الأهلية عليهم.

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ولكن لم تذكر أي معلومات عن حدوث زيادة في الدعم المادي المقدم في برنامج حساب المواطن، وهو ما دفع البعض للربط بين هذه الزيادة وبين عمليات مراجعة البنزين والسولار والمنتجات البترولية بشكل عام والتي قامت بها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة.

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رابط الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

ويمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن الدفعة الحالية من حساب المواطن عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت “من هنا”، وبعدها إدخال رقم الهوية فقط، وذلك للإستعلام عن شروط الأهلية وكذلك عن مواعيد صرف الدفعات الجديدة وكيفية التقديم في برنامج حساب المواطن.