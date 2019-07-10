، وظائف بجامعة الملك سعود للجنسين والتقديم الأحد المقبل ،

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أعلنت جامعة الملك سعود، توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ"، وأخرى بمسمى "معيد" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية: (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ.
وظائف بجامعة الملك سعود للجنسين والتقديم الأحد المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-10
أعلنت جامعة الملك سعود، توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ"، وأخرى بمسمى "معيد" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية: (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
10:48 AM
طلبت شَغلها بكوادر سعودية مؤهلة للعمل في عدة كليات
أعلنت جامعة الملك سعود، توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ"، وأخرى بمسمى "معيد" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية: (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ.
، وظائف بجامعة الملك سعود للجنسين والتقديم الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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