، عاصفة خليج المكسيك تدفع بأسعار النفط للارتفاع ،

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شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع؛ مما قلّص المخاوف من فائض معروض؛ بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.
وبحسب "رويترز"؛ فإنه بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا بما يعادل 1.5% إلى 58.68 دولارًا للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتًا أو واحدًا% إلى 64.80 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولارًا.
وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام؛ في الوقت الذي تُقلّص فيه منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا، الإنتاج لتعزيز الأسعار؛ لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.
وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.6 مليونًا مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضٍ قدره 3.1 مليون برميل.
جدير بالذكر أن البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر في وقت لاحق اليوم.
عاصفة خليج المكسيك تدفع بأسعار النفط للارتفاعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع؛ مما قلّص المخاوف من فائض معروض؛ بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.
وبحسب "رويترز"؛ فإنه بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا بما يعادل 1.5% إلى 58.68 دولارًا للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتًا أو واحدًا% إلى 64.80 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولارًا.
وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام؛ في الوقت الذي تُقلّص فيه منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا، الإنتاج لتعزيز الأسعار؛ لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.
وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.6 مليونًا مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضٍ قدره 3.1 مليون برميل.
جدير بالذكر أن البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر في وقت لاحق اليوم.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
10:04 AM
عوامل تقلّص المخاوف من فائض معروض بالأسواق
شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع؛ مما قلّص المخاوف من فائض معروض؛ بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.
وبحسب "رويترز"؛ فإنه بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا بما يعادل 1.5% إلى 58.68 دولارًا للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتًا أو واحدًا% إلى 64.80 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولارًا.
وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام؛ في الوقت الذي تُقلّص فيه منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل روسيا، الإنتاج لتعزيز الأسعار؛ لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.
وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو إلى 461.6 مليونًا مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضٍ قدره 3.1 مليون برميل.
جدير بالذكر أن البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر في وقت لاحق اليوم.
، عاصفة خليج المكسيك تدفع بأسعار النفط للارتفاع ،
المصدر : الخليج 365
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