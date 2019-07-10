، انتظار الـ 10 أعوام لم يشفع لهم .. تعثر "جسر أبحر" يثير استياء أهالي شمال جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستوعب أكثر من 100 ألف مركبة يومياً .. و"الأمانة" ترد: ننسق لطرح المشروع

بعد انتظار دام أكثر من 10 أعوام، ينتظر ساكنو 30 مخططاً في أبحر بجدة أن يتحول حلم جسر أبحر إلى حقيقة.

الجسر الذي سيسهم في حل أزمة مرورية خانقة لساكني شمال جدة، طال انتظاره بعد سلسلة من الوعود التي انطلقت منذ عهد أمين جدة الأسبق عبدالله المعلمي؛ مروراً بالمهندس عادل فقيه؛ وامتداداً لفترة الدكتور هاني أبو راس؛ حتى استقرت الأمانة الآن في عهدة صالح التركي؛ ومازالت الوعود تتواصل ولا شيء على أرض الواقع.

وكان أمين جدة السابق الدكتور هاني أبو راس؛ قد أعلن منذ عام 2014م، الانتهاء من تصاميم جسر أبحر، واستعدادهم لطرح المشروع للتنفيذ خلال العام نفسه، لكن لم يتحقق حتى الآن.

من جهتها، قالت أمانة جدة رداً على استفسار "الخليج 365"، إن جسر أبحر هو أحد مكونات برنامج النقل العام بمحافظة جدة، وتم الانتهاء من التصاميم وكامل الوثائق المناسبة لتنفيذ المشروع، ومن ثم صدرت موافقة المقام السامي الكريم على التعاقد مع استشاري متخصص لطرح المشروع للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم التعاقد مع بنك الخليج الدولي لدراسة جدوى المشروع الاقتصادية وطرق تمويله وتنفيذه من قِبل القطاع الخاص.

وبدأت شركة مترو جدة العمل مع الاستشاري لإجراء الدراسات المالية اللازمة للمشروع، وحالياً يتم التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص (كونه الجهة الحكومية المعنية بمشاريع مشاركة القطاع الخاص في المملكة)؛ للحصول على الضمانات والموافقات اللازمة لطرح المشروع.

ويتضمن المشروع عدد 5 جسور لربط طريق المدينة المنوّرة بمنطقة أبحر الشمالية عبوراً بطريق الملك عبدالعزيز وطريق كورنيش أبحر ومن ثم سيعبر شرم أبحر وصولاً الى شمال طريق الأمير عبدالله الفيصل، من المتوقع أن يخفف الجسر الازدحام المروري على طريق المدينة المنوّرة، وكذلك يوفر الجسر على عابريه الراغبين في الوصول من وإلى منطقة أبحر الشمالية من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة في أوقات الذروة، كما يتوقع أن يستوعب الجسر والطرق المؤدية إليه مرور أكثر من 100 ألف مركبة في اليوم، وستحرص شركة مترو جدة على أن يكون تصميم الجسر العابر فوق شرم ابحر أيقونة جمالية متميزة تضيف إلى عروس البحر الأحمر علامة جديدة.