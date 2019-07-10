محمد بن مسعود - الدمام - نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ شابين من فقدان النظر، بعد تعرضهما لإصابات شديدة في العينين؛ نتيجة تعرضهما لضوء الليزر عبر الكشافات الليزرية؛ حيث كانا يعانيان من فقدان مفاجئ للنظر، بعد تعرضهما بشكل مباشر إلى أشعة الليزر، وبالكشف عليهما، اتضح وجود نزيف أمام الشبكية، وقام الفريق الطبي بالتدخل الطبي السريع، والمساهمة في استقرار الحالتين ولله الحمد. الطائف .. إنقاذ "أعين" شابين بعد تعرضهما لأشعة "أقلام الليزر" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-10 نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ شابين من فقدان النظر، بعد تعرضهما لإصابات شديدة في العينين؛ نتيجة تعرضهما لضوء الليزر عبر الكشافات الليزرية؛ حيث كانا يعانيان من فقدان مفاجئ للنظر، بعد تعرضهما بشكل مباشر إلى أشعة الليزر، وبالكشف عليهما، اتضح وجود نزيف أمام الشبكية، وقام الفريق الطبي بالتدخل الطبي السريع، والمساهمة في استقرار الحالتين ولله الحمد. 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 09:38 AM Advertisements اخر تعديل 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 10:37 AM نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ شابين من فقدان النظر، بعد تعرضهما لإصابات شديدة في العينين؛ نتيجة تعرضهما لضوء الليزر عبر الكشافات الليزرية؛ حيث كانا يعانيان من فقدان مفاجئ للنظر، بعد تعرضهما بشكل مباشر إلى أشعة الليزر، وبالكشف عليهما، اتضح وجود نزيف أمام الشبكية، وقام الفريق الطبي بالتدخل الطبي السريع، والمساهمة في استقرار الحالتين ولله الحمد. ، الطائف .. إنقاذ "أعين" شابين بعد تعرضهما لأشعة "أقلام الليزر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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