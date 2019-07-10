، من اللائحة التعليمية الجديدة .. مكافآت مالية لأصحاب الحصص الزائدة ،

- 1/2
- 2/2
تنص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أسدل الستار عليها، أمس، وفقاً للمادة التاسعة بأنه يجـوز عنـد الحاجـة ووفقا لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلـف الوزارة مَــن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدّد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتفصيلاً، نصّت المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على أن يكون النصاب التعليمي للمعلم الممارس والمعلم (24) حصة صفية، وللمعلم المتقدم (22) حصة صفية، وللمعلم الخبير (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (16) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (14) حصة صفية.
وبيّنت المادة بأنه يجـوز للـوزارة وفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة ووفقـاً لشـروط وضوابـط تضعهـا تكليـف مَـن يقـل نصابـه عـن الحصـص المقـررة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المــادة، بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر عملـه.
ويجـوز للـوزارة أيضاً عنـد الحاجـة ووفقـاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلف مـَـن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتلزم المادة شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي الأنشــطة اللاصفيــة، كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلــم وإدارة برامــج وفعاليــات الأنشــطة اللاصفيــة والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي لنفســه ولزملائـه ومــا يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.
من اللائحة التعليمية الجديدة .. مكافآت مالية لأصحاب الحصص الزائدةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-07-10
تنص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أسدل الستار عليها، أمس، وفقاً للمادة التاسعة بأنه يجـوز عنـد الحاجـة ووفقا لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلـف الوزارة مَــن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدّد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتفصيلاً، نصّت المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على أن يكون النصاب التعليمي للمعلم الممارس والمعلم (24) حصة صفية، وللمعلم المتقدم (22) حصة صفية، وللمعلم الخبير (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (16) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (14) حصة صفية.
وبيّنت المادة بأنه يجـوز للـوزارة وفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة ووفقـاً لشـروط وضوابـط تضعهـا تكليـف مَـن يقـل نصابـه عـن الحصـص المقـررة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المــادة، بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر عملـه.
ويجـوز للـوزارة أيضاً عنـد الحاجـة ووفقـاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلف مـَـن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتلزم المادة شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي الأنشــطة اللاصفيــة، كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلــم وإدارة برامــج وفعاليــات الأنشــطة اللاصفيــة والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي لنفســه ولزملائـه ومــا يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
09:29 AM
عنـد الحاجـة ووفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة وبنـاءً علـى ضوابـط
تنص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أسدل الستار عليها، أمس، وفقاً للمادة التاسعة بأنه يجـوز عنـد الحاجـة ووفقا لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلـف الوزارة مَــن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدّد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتفصيلاً، نصّت المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على أن يكون النصاب التعليمي للمعلم الممارس والمعلم (24) حصة صفية، وللمعلم المتقدم (22) حصة صفية، وللمعلم الخبير (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (16) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (14) حصة صفية.
وبيّنت المادة بأنه يجـوز للـوزارة وفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة ووفقـاً لشـروط وضوابـط تضعهـا تكليـف مَـن يقـل نصابـه عـن الحصـص المقـررة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المــادة، بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر عملـه.
ويجـوز للـوزارة أيضاً عنـد الحاجـة ووفقـاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلف مـَـن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.
وتلزم المادة شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي الأنشــطة اللاصفيــة، كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلــم وإدارة برامــج وفعاليــات الأنشــطة اللاصفيــة والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي لنفســه ولزملائـه ومــا يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.
، من اللائحة التعليمية الجديدة .. مكافآت مالية لأصحاب الحصص الزائدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من اللائحة التعليمية الجديدة .. مكافآت مالية لأصحاب الحصص الزائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.