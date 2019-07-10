، من اللائحة التعليمية الجديدة .. مكافآت مالية لأصحاب الحصص الزائدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عنـد الحاجـة ووفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة وبنـاءً علـى ضوابـط

تنص لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أسدل الستار عليها، أمس، وفقاً للمادة التاسعة بأنه يجـوز عنـد الحاجـة ووفقا لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلـف الوزارة مَــن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدّد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.

وتفصيلاً، نصّت المادة التاسعة من اللائحة الجديدة على أن يكون النصاب التعليمي للمعلم الممارس والمعلم (24) حصة صفية، وللمعلم المتقدم (22) حصة صفية، وللمعلم الخبير (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (18) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (16) حصة صفية، ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (14) حصة صفية.

وبيّنت المادة بأنه يجـوز للـوزارة وفقاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة ووفقـاً لشـروط وضوابـط تضعهـا تكليـف مَـن يقـل نصابـه عـن الحصـص المقـررة فـي الفقـرة (1) مـن هـذه المــادة، بإكمــال هــذا النصــاب فــي أقــرب مدرســة داخــل المدينــة التــي فيهــا مقــر عملـه.

ويجـوز للـوزارة أيضاً عنـد الحاجـة ووفقـاً لمقتضيـات المصلحـة التعليميـة أن تكلف مـَـن اســتوفى نصابــه مــن الحصــص المقــررة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة بحصـص زائـدة بعـد موافقتـه، ويصـرف لـه عـن ذلـك مكافـأة بنـاءً علـى ضوابـط تحــدد مقدارهــا وشــروط صرفهــا بالاتفــاق بيــن الــوزارة ووزارة الخدمــة المدنيــة.

وتلزم المادة شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمشــاركة فــي الأنشــطة اللاصفيــة، كالتخطيــط والتصميــم والبنــاء والتقويــم للتعليــم والتعلــم وإدارة برامــج وفعاليــات الأنشــطة اللاصفيــة والمشــاركة فــي عمليــات التطويــر المهنــي لنفســه ولزملائـه ومــا يكلــف بــه مــن أعمــال إداريــة وتنظيميــة داخــل المدرســة.