بالتفاصيل.. سلم رواتب المعلمين الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء

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دبي - بواسطة محمد فارس وافق مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف التعليمية، والذي تضمن ستة مستويات، لكل مستوى ست درجات.
وبحسب السلم الجديد، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربع رتب، وهي مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.
وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.
سلم رواتب الوظائف التعليمية بالتفصيل © Akhbaar24.com قدمت بواسطة سلم رواتب المعلمين الجديد
وزير التعليم في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على سلم الرواتب و #لائحة_الوظائف_التعليمية
من Sabq org
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