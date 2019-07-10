دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «مؤسسة التقاعد» تعلن إجراءات جديدة لصرف المعاش

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، أن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو 2019م.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء سيكون نافذًا لحالات طلب الصرف الجديدة للمستفيدين والتي ترد للمؤسسة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، ولن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.

وحثت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين الحاليين الذين يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم، إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنبًا لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية عبر الرابط التالي (www.pension.gov.sa) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة.

وأضافت أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

العمل أو ربة منزل؟ المعاش الشهري أو زملاء العمل؟؟ سالي تجيب..

من Dailymotion

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