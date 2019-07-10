شاهد: قائمة سلم العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة

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نشرت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وبحسب “الخدمة المدنية”، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.
وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني. كما تشمل العلاوة (340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس. ووفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مدداً تزيد على ١٥ يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.
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