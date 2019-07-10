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القيادة تهنئ رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس وزراء الجمهورية اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.

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