«حساب المواطن» يبدأ صرف دعم شهر يوليو للمستفيدين

أعلن برنامج «حساب المواطن» بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، مشيرًا إلى أن عملية الإيداع مستمرة حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وأفاد الحساب الرسمي للبرنامج في موقع «تويتر»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بأنه « بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله».

ولم ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة الجديدة، لكن الدفعات متقاربة، وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد، مستقلين أو تابعين لرب أسرة.

ودعا برنامج حساب المواطن، السبت الماضي، المواطنين المؤهلين إلى التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة المقبلة.

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ويعتمد «حساب المواطن» -الذي يستهدف تعويض المستفيدين منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة- في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم، وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يُراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

ويمكن للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية للاستفادة من الدعم، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: اضغط هنا.