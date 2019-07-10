نائب أمير مكة المكرمة يقف ميدانيًا على جاهزية المشاعر المقدسة

وقف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة؛ للتأكّد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ .

وبدأت جولة ‫نائب أمير مكة المكرمة بزيارة مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر الذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة ويعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهّلة.

عقب ذلك استقل سموه‫ قطار المشاعر للتأكّد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن وضمان تنقّلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة؛ ‏حيث سينقل خلال هذا العام 350 ألف حاج بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف القطار رحلاته من اليوم الثامن وتستمر حتى 13 ذي الحجة, كما اطّلع سموه على نماذج لتذاكر صعود ‫قطار المشاعر التي ستستخدم خلال الموسم.

ثم انتقل نائب أمير منطقة مكة إلى منشأة الجمرات واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، كما زار مشروع المملكة ‏للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقّدًا مجازر المعيصم، ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10 جهات حكومية يعمل به 40 ألف فرد ويُذبح خلال موسم الحج مليون رأس من الهدي والأضاحي.

وتضمّنت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان زيارة مركز الإيواء بالمعيصم الواقع على مساحة 22550 مترًا مربعًا وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060حاجًّا ويحوي 39 مخيمًا.