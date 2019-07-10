استمرار الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، والأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأضافت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت هيئة الأرصاد أوضحت في تقرير أصدرته الثلاثاء، عن الحالة المناخية السائدة المتوقعة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام، في الفترة من 21 يونيو إلى 23 سبتمبر، أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات التوقعات، يتوقع ما يلي:

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أولًا: احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة باستثناء جنوب غرب المملكة يشمل المناطق الساحلية والمرتفعات منها؛ حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل.

ثانيا: احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على جميع أنحاء المملكة.

ثالثا: احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة وموجات الحر.

وأضاف التقرير أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى, بل يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة الأرصاد- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات كانت كالتالي: الأحساء 46 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر 46 مئوية، ثم الجبيل 45 مئوية، وأخيرا الحرج 45 مئوية.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدا الاربعاء كالتالي: