السعودية اليوم / "التدريب التقني" يعلن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل, وذلك خلال الفترة من 11/11/ 1440 حتى 26/ 11/ 1440هـ من خلال رابط التقديم http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

ونوهت المؤسسة المتقدمين بضرورة إدخال رقم الهوية على البوابة الإلكترونية كي يتم استيراد بيانات المتقدم كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات يتم استيراد بيانات الخريج من نظام المؤسسة في حال توافرها، وفي حال عدم وجود بيانات للمتقدم فيتم إدخالها عن طريق إضافة إلى مؤهل في الصفحة الخاصة بمؤهلاتي العلمية حتى يتم التأكد من المؤهل واعتماده، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني

يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعة تدريبية على مدى 17 أسبوعاً تدريبياً، إضافة إلى 90 ساعة تدريب إلكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 19 منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة، ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

// انتهى //

09:20ت م

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الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل, وذلك خلال الفترة من 11/11/ 1440 حتى 26/ 11/ 1440هـ من خلال رابط التقديم http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .ونوهت المؤسسة المتقدمين بضرورة إدخال رقم الهوية على البوابة الإلكترونية كي يتم استيراد بيانات المتقدم كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات يتم استيراد بيانات الخريج من نظام المؤسسة في حال توافرها، وفي حال عدم وجود بيانات للمتقدم فيتم إدخالها عن طريق إضافة إلى مؤهل في الصفحة الخاصة بمؤهلاتي العلمية حتى يتم التأكد من المؤهل واعتماده، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعة تدريبية على مدى 17 أسبوعاً تدريبياً، إضافة إلى 90 ساعة تدريب إلكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 19 منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة، ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.// انتهى //09:20ت م0017

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