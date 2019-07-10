السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة



الباحة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الباحة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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09:10ت م

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