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إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، راضٍ بحملة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على إيران.
وأضاف هوك في تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث”: حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنويًا من عائدات النفط فقط.
وتابع أن الصفقة النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.
وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران على أن “الدولة الأولى الراعية للإرهاب لا يجب أن يُسمح لها بامتلاك أسلحة نووية”، متابعًا أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.
ولفت إلى أن شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الـ12هي الأساس للتفاوض، مشددًا على أنه لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران.
وأشار هوك إلى أن ميزانية الدفاع الإيرانية انخفضت بنسبة 29%، قائلًا: عندما يتعلق الأمر بإيران سنتعامل مع الأسباب وليس الأعراض لذا وضعنا نائبين من حزب الله على قائمة العقوبات.
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