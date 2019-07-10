إعلان نتائج القبول بـ جامعة بيشة

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة، صباح اليوم الأربعاء، نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول الجامعي 1440 للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس.

وأكملت العمادة إرسال رسائل نصية على أرقام الاتصال الخاصة بالمتقدمين وذلك بعد إجراء عمليات الفرز الإلكتروني لجميع المتقدمين والمتقدمات.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل فارس القرشي أن الترشيح جاء وفقًا لمعايير وشروط القبول والرغبات المدخلة والمقاعد المتاحة لكل تخصص، مبينًا أن عدد المرشحين خلال هذه المرحلة بلغ أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة موزعين على مقرات الجامعة في كلٍ من محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

ودعا فارس القرشي المرشحين إلى الدخول لبوابة القبول والرد على نتائج الترشيح بالموافقة من عدمها حتى يتسنى للعمادة تثبيت قبولهم وذلك خلال المدة من 7- 9 ذي القعدة، مبينًا أن الذين لم يتم ترشيحهم خلال هذه المرحلة بإمكانهم دخول مرحلة الترشيح الثانية والتي ستعلن نتائجها الأحد المقبل.

ولمزيد من المعلومات عن آلية تأكيد القبول يرجى زيارة الرابط التالي هنا