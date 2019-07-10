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الأحوال الجوية غير مستقرة اليوم
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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