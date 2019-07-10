الان تتابع الشاعر العمري يحتفل بزواجه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 8:35 ص, 10 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بمركز بني عمرو عسير الرياض- الخليج 365: يحتفل المهندس الشاعر عبدالمجيد زاهر العمري برفافه مساء يوم غدا الخميس في إحدى قاعات الاحتفالات بمركز بني عمرو عسير على كريمة عبدالرحمن البكري العمري بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

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