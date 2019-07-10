الاستعلام‏ ‏عن‏ ‏التأمين الصحي‏ ‏في‏ ‏السعودية‏ وأسعار التأمين الطبي

الاستعلام‏ ‏عن‏ ‏التأمين الصحي‏ ‏في‏ ‏السعودية‏ من أكثر الأمور التي يبحث عنها كل مواطن ومقيم، في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، بات أمراً سهلاً أن يقوم المقيم في المملكة العربية السعودية، بالاستعلام عن التأمين الصحي السعودي، وذلك عبر موقع نظام أبشر، والذي من خلاله يتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على صحة أفضل لكل المقيمين بها، قامت الممكلة بإصدار نظام التأمين الصحي التعاوني، حيث يتمتع المقيم وكل أفراد أسته بتأمين طبي يشمل العديد من الأمراض.

الاستعلام‏ ‏عن‏ ‏التأمين الصحي‏ ‏في‏ ‏السعودية‏

يمكنك الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال الخدمات التي يقدمها موقع أبشر، الخاص بالمملكة العربية السعودية ومن خلالها سوف تظهر لك النتائج إذا كانت الخدمة سارية لديك سوف تظهر باللون الاخضر اما اذا كانت غير سارية سوف تظهر باللون الأحمر، وذلك يدل علي أن صلاحية التأمين الصحي قد انتهت لديك ويجب تجديدها .

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية :

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أولا قم بفتح الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية السعودية والذي يقدم خدمات أبشر.

ثانيا قم بفتح حسابك في موقع أبشر عن طريق كتابة حسابك الخاص بك أنت.

ثم قم بكتابة رقم إقامتك.

وكذلك كلمة المرور.

قم باختيار خانة الاستعلامات الإلكترونية.

قم باختيار الجوازات.

قم باختيار الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي الخاصة بالأشخاص المقيمين.

قم بملء البيانات المطلوبة، وسوف يظهر لك نتيجة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وتكون النتيجة إما أن التأمين الصحي مدته سارية، أو سيظهر لك رسالة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي غير متاحة، وهذا يعني أنك بحاجة للتجديد.

أسعار التأمين الطبي

هناك العديد من الشركات التي تقوم بالتأمين في السعودية ونلاحظ في الفترة الماضية كثرة البحوث عن أسعار التأمين الطبي للمقيمين والمواطنين وذلك بسبب انتشار الإمراض والحوادث ، نقدم إليكم ابرز الاسعار:

أسعار التأمين الطبي من بوبا للأفراد

عند التأمين على جميع أفراد الأسرة فهناك خيارين: 26 ألف ريال للفئة العالية و 15 ألف ريال للفئة الفضية.

أما بالنسبة للمغتربين، يصل سعرة الى 500000 ريال سعودي، ويغطي الحمل وجميع الأمراض مثل السرطان الخطير والسكر ومرض القلب الخطير ويكون العلاج في بعد الحالات خارج مستشفيات المملكة.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بموضوعنا اليوم، وفي حال كان لديكم اي استفسارات فيمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.