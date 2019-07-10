 رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر بوابة أبشر absher

يبحث الكثيرون عن طريقة “الاستعلام عن صلاحية الاقامة” برقم الاقامة، ويمكنكم معرفة ذلك عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، عبر منصة “أبشر” ، وتعتبر من أهم الاجراءات التي يجب الاهتمام بأتمامها، فهي بمثابة تصريح إقامة داخل الأراضي السعودية، ويتم تقديم هذه الخدمة إلكترونيا بطريقة سهلة، لخدمة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، لتوفير الوقت والجهد المبذول، وعند عدم تجديد الاقامة يتعرض المقيم الى الترحيل.

صلاحية الاقامة السعودية

اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن أنه فى حالة عدم وجود هوية مقيم داخل المملكة، فهذا يعرض صاحبها الى دفع غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي، والسجن لمدة 6 أشهر، ويتم معاقبة المتأخر عن تجديد الاقامة للمرة الأولي بدفع غرامه قدرها 500 ريال سعودي، وفي المرة الثانية تتضاعف الى 1000 ريال سعودي، اما في المرة الثالثة يتم الترحيل خارج البلاد فورا .

التأكد من صلاحية الإقامة

قد تتأخر في بعض الوقت طلب تجديد الاقامة ، ولكن يمكنك كمقيم معرفة اذا كان قد تم تجديد الإقامة بالفعل، وذلك عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية، واتباع الخطوات التي سردناها في الموضوع والتأكد من تاريخ صلاحية الإقامة، وتاريخ إنتهائها.

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الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة

يتم تقديم هذه الخدمة عبر موقع وزارة الداخلية للوافدين والمقيمين، وذلك عبر منصة أبشر للجوازات، من خلال إدخال رقم الاقامة، ورقم التحقق، واتباع الخطوات التالية :