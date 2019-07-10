سعر الذهب اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019 في السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” 

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2019، في المملكة العربية السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” ، الموافق 7 من ذي القعدة لعام 1440هـــــــــ، ويبحث الكثيرون من المواطنين السعوديين عن اسعار الذهب، ويرجع ذلك لانه يتميز بإحتفاظه بقيمته مهما مر الزمن، واصبح الاستثمار فيه أكثر أمننا على المستوي المحلي والدولي أيضا،ويهتم بمعرفه أسعار الذ1هب ايضا الشباب المقبلين على الزواج،سواء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، و تبحث النساء عن أسعاره بهدف شراءه والتزين به،او للشراء أو التبديل، ونتعرف الآن على أسعار الذهب عيار 21، وعيار 22، وعيار 24 .

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية لجميع أعيرة الذهب اليوم الحالي، واخر أخبار سوق الذهب من خلال الجدول التالي :

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.53 ريال سعودي $44.94 سعر الذهب عيار 22 154.49 ريال سعودي $41.19 اسعار الذهب عيار 21 147.47 ريال سعودي $39.32 اسعار الذهب عيار 18 126.40 ريال سعودي $33.70 سعر الذهب عيار 14 98.31 ريال سعودي $26.21 سعر الذهب عيار 12 84.27 ريال سعودي $22.47 اسعار أوقية الذهب 5,241 ريال سعودي $1,398 اسعار جنيه الذهب 1,180 ريال سعودي $314.56 اسعار كيلو الذهب 168,534 ريال سعودي $44,936

سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة