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سعر الذهب اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019 في السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” 

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نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2019، في المملكة العربية “Sudia Arabia Gold Prices” ،  الموافق  7 من ذي القعدة لعام 1440هـــــــــ، ويبحث الكثيرون من المواطنين السعوديين عن اسعار الذهب، ويرجع ذلك لانه يتميز بإحتفاظه بقيمته مهما مر الزمن، واصبح الاستثمار فيه أكثر أمننا على المستوي المحلي والدولي أيضا،ويهتم بمعرفه أسعار الذ1هب ايضا الشباب المقبلين على الزواج،سواء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، و تبحث النساء عن أسعاره بهدف شراءه والتزين به،او للشراء أو التبديل، ونتعرف الآن على أسعار الذهب عيار 21، وعيار 22، وعيار 24 .

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم أسعار جرام الذهب  في المملكة العربية السعودية لجميع أعيرة الذهب اليوم الحالي، واخر أخبار سوق الذهب  من خلال الجدول التالي :

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 168.53 ريال سعودي $44.94
سعر الذهب عيار 22 154.49 ريال سعودي $41.19
اسعار الذهب عيار 21 147.47 ريال سعودي $39.32
اسعار الذهب عيار 18 126.40 ريال سعودي $33.70
سعر الذهب عيار 14 98.31 ريال سعودي $26.21
سعر الذهب عيار 12 84.27 ريال سعودي $22.47
اسعار أوقية الذهب 5,241 ريال سعودي $1,398
اسعار جنيه الذهب 1,180 ريال سعودي $314.56
اسعار كيلو الذهب 168,534 ريال سعودي $44,936

 

سعر الذهب في السعودية خلال  الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
الإثنين 8  يوليو 2019 168.01 147.01 126.01 98.01 84.01
الاحد 7 يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37
السبت 6  يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37
الجمعة 5  يوليو 168.93 147.81 126.70 98.54 84.46
الخميس 4  يوليو 170.75 149.41 128.07 99.61 85.38
الاربعاء 3 يوليو 171.08 149.69 128.31 99.79 85.54
الثلاثاء 2  يوليو 170.59 149.27 127.94 99.51 85.29
الاثنين 1  يوليو 166.97 146.10 125.23 97.40 83.49
الاحد 30  يونيو 170.00 148.75 127.50 99.17 85.00
 السبت 29  يونيو 170.00 148.75 127.50 99.17 85.00
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