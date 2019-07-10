زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوب الفلبين أمس.

وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترًا شمال غرب مدينة باجونتاباي بولاية مينداناو و على عمق 3ر18 كيلومتر.

ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.