حساب المواطن 1440: طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية والاستعلام عن الاستحقاق...

ننشر لكم طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن بعد عودة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي، حيث أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تعديل الدخل خاصة لموظفي الحكومة وإدراجها في بيانات الدخل لحساب المواطن،كما شدد برنامج حساب المواطن على على ضرورة الإفصاح عن الدخل الكامل وعدم إخفاء أي مصدر للدخل، كما نشر البرنامج طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية والتي نرفقها لحضراتكم خلال هذا التقرير المفصل.

ومن خلال تحديث فيما يخص أهم الأخبار عن برنامج حساب المواطن، فقد نشر برنامج حساب المواطن تغريده على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن خلالها بدء عمليات إيداع الدعم في حسابات مستفيدي حساب المواطن الدفعة 20 العشرون، حيث يستطيع الجميع الآن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 20 عبر موقع البوابة الإلكترونية للبرنامج.

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية

أما طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن نبسطها لكم من خلال الخطوات التالية :

وقد طالب برنامج حساب المواطن من جميع المستفيدين والراغبين بالتسجيل بالإفصاح الكامل عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

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كما أعاد حساب المواطن عبر موقع تويتر تذكير المستفيدين والمواطنين الراغبين بالتسجيل، بمعايير الاستحقاق التي من خلالها يتم صرف الدعم للمستفيدين وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن وضع الدعم بعد مراجعة أسعار البنزين. حيث قالت خدمة العملاء في حساب المواطن : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر رابط حاسبة برنامج حساب المواطن.

أما العلاوة السنوية فهي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل، وهي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وفي نفس السياق طالب حساب المواطن من جميع الراغبين بالاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن السعودي ضرورة التسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

هذا ونتابع معكم أول بأول عبر موقع عرب نيوز كل ما هو جديد فيما يخص صرف الدعم في برنامج حساب المواطن السعودي، حيث من المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة.