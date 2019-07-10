، النرويج تعلن عن تسرب إشعاعي من غواصة سوفييتية غارقة من 30 سنة ،

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أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية، أن الإشعاع بالقرب من الغواصة النووية السوفييتية "كومسوموليتس" التي غرقت في بحر النرويج، أعلى بـ100 ألف مرة من مياه البحر النقية.
وكتبت الوكالة على صفحتها على "تويتر": "هكذا تبدو الغواصة السوفييتية "كومسوموليتس"- بعد مرور 30 عامًا على غرقها في بحر النرويج، حصل الباحثون على الصور الأولى للحطام في وقت متأخر من مساء الأحد".
ووفق ما نقلته اليوم "سبوتنيك"، أكدت الوكالة أن من بين العديد من العينات التي أخذت من فتحات التهوية في غواصة "كومسوموليتس"؛ أظهرت إحداها مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مؤشرات مياه البحر النظيفة؛ وفقًا لموقع RNS.
ومن المتوقع أن التسرب قد حدث بسبب التلف التدريجي للهياكل الداخلية للغواصة.
يُذكر أن غواصة ك- 278 "كومسموليتس" من الجيل الثالث- بُنيت في عام 1983.
وغرقت في 7 أبريل عام 1989 بسبب حريق. وتوفي 42 شخصًا؛ حيث تقع الغواصة على عمق 1700 متر.
النرويج تعلن عن تسرب إشعاعي من غواصة سوفييتية غارقة من 30 سنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية، أن الإشعاع بالقرب من الغواصة النووية السوفييتية "كومسوموليتس" التي غرقت في بحر النرويج، أعلى بـ100 ألف مرة من مياه البحر النقية.
وكتبت الوكالة على صفحتها على "تويتر": "هكذا تبدو الغواصة السوفييتية "كومسوموليتس"- بعد مرور 30 عامًا على غرقها في بحر النرويج، حصل الباحثون على الصور الأولى للحطام في وقت متأخر من مساء الأحد".
ووفق ما نقلته اليوم "سبوتنيك"، أكدت الوكالة أن من بين العديد من العينات التي أخذت من فتحات التهوية في غواصة "كومسوموليتس"؛ أظهرت إحداها مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مؤشرات مياه البحر النظيفة؛ وفقًا لموقع RNS.
ومن المتوقع أن التسرب قد حدث بسبب التلف التدريجي للهياكل الداخلية للغواصة.
يُذكر أن غواصة ك- 278 "كومسموليتس" من الجيل الثالث- بُنيت في عام 1983.
وغرقت في 7 أبريل عام 1989 بسبب حريق. وتوفي 42 شخصًا؛ حيث تقع الغواصة على عمق 1700 متر.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
08:35 AM
عينات فتحات التهوية أظهرت مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مياه البحر
أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية، أن الإشعاع بالقرب من الغواصة النووية السوفييتية "كومسوموليتس" التي غرقت في بحر النرويج، أعلى بـ100 ألف مرة من مياه البحر النقية.
وكتبت الوكالة على صفحتها على "تويتر": "هكذا تبدو الغواصة السوفييتية "كومسوموليتس"- بعد مرور 30 عامًا على غرقها في بحر النرويج، حصل الباحثون على الصور الأولى للحطام في وقت متأخر من مساء الأحد".
ووفق ما نقلته اليوم "سبوتنيك"، أكدت الوكالة أن من بين العديد من العينات التي أخذت من فتحات التهوية في غواصة "كومسوموليتس"؛ أظهرت إحداها مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مؤشرات مياه البحر النظيفة؛ وفقًا لموقع RNS.
ومن المتوقع أن التسرب قد حدث بسبب التلف التدريجي للهياكل الداخلية للغواصة.
يُذكر أن غواصة ك- 278 "كومسموليتس" من الجيل الثالث- بُنيت في عام 1983.
وغرقت في 7 أبريل عام 1989 بسبب حريق. وتوفي 42 شخصًا؛ حيث تقع الغواصة على عمق 1700 متر.
، النرويج تعلن عن تسرب إشعاعي من غواصة سوفييتية غارقة من 30 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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