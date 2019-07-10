، مصرع 20 حوثيًّا بينهم قيادي بارز جنوب اليمن ،

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لَقِيَ عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للمليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم، من كسر عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًّا، بينهم قيادي بارز تابع لهم، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طاقم يحمل سلاح 23.
وأفشلت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.
مصرع 20 حوثيًّا بينهم قيادي بارز جنوب اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-10
لَقِيَ عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للمليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم، من كسر عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًّا، بينهم قيادي بارز تابع لهم، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طاقم يحمل سلاح 23.
وأفشلت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
08:18 AM
في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بالضالع
لَقِيَ عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للمليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، بأن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم، من كسر عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًّا، بينهم قيادي بارز تابع لهم، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طاقم يحمل سلاح 23.
وأفشلت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.
، مصرع 20 حوثيًّا بينهم قيادي بارز جنوب اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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