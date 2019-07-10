‎ إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة

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علمت "سبق" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.
وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
رصد لحظة انفعال خالد عبدالرحمن على مهندس الصوت في حفل النماص أمام الحضور
من AlBawaba
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.