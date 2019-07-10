‎ إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

‏‎علمت "سبق" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

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من AlBawaba

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