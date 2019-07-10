“المرور”: عقوبة مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي تصل إلى 300 ريال

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ذكر الحساب الرسمي للمرور أن عدم الالتزام بقواعد استعمال أنوار التلاقي يُعد مخالفة مرورية، لافتا إلى أن الالتزام بها يُعد من آداب الطريق. ويفرض المرور على المخالف، وفقاً لجدول المخالفات رقم 2، غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.
وتضمّن جدول المخالفات المذكور عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة وإساءة استعمال منبه المركبة، وعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، ومخالفة تنظيمات السير على الطرق، وعدم ربط حزام الأمان. ووضعت إدارة المرور هذه المخالفة لمعاقبة من يسيء استخدام الضوء العالي للمركبات لغير الحاجة بشكل يزعج مستخدمي الطريق الآخرين.
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