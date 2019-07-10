- 1/2
- 2/2
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مستودعين للأغذية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الغذائية في جدة.
وتمكّن مفتشو الهيئة، من ضبط نحو 300 طن و191 ألف لتر من المواد الغذائية والمياه والعصائر المخالفة والمجهولة المصدر، حيث تستكمل الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. كما تم ضبط بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة في درجات حرارة عالية والتي تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى كميات من الأغذية المجمدة التي تنقل في ظروف غير مناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إغلاق منشأتين غذائيتين وضبط 300 طن من المنتجات المخالفة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.