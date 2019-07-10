بالصور: إغلاق منشأتين غذائيتين وضبط 300 طن من المنتجات المخالفة في جدة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مستودعين للأغذية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الغذائية في جدة.

وتمكّن مفتشو الهيئة، من ضبط نحو 300 طن و191 ألف لتر من المواد الغذائية والمياه والعصائر المخالفة والمجهولة المصدر، حيث تستكمل الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. كما تم ضبط بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة في درجات حرارة عالية والتي تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى كميات من الأغذية المجمدة التي تنقل في ظروف غير مناسبة.