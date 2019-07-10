آبل تحدث حاسبي MacBook Air و MacBook Pro بمزايا جديدة

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أطلقت آبل تحديثين على حواسبها المحمولة MacBook Air و MacBook Pro حيث قدمت ألوان شاشة جديدة في الأول وشريط Touch Bar في النسخة الأرخص من الثاني وذلك تمهيداً لعروض العودة للمدارس لاسيما أنها الأجهزة الأرخص ضمن تشكيلة حواسبها المحمولة.

لنبدأ مع MacBook Air حيث حصلت شاشته على تقنية الألوان True Tone بقياس 13 بوصة مع معالجات الجيل الثامن من إنتل و تقنية Touch ID وسماعات ستيريو عريضة المدى وبطارية تكفي لكامل اليوم. وتقوم تقنية الألوان الجديدة على تعديل حرارة ألوان الشاشة لتكون مريحة أكثر للرؤية مع ظروف البيئة المحيطة والإضاءة.

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وحصل الحاسب على تخفيض في سعره ليبدأ من 1099 دولار وبسعر أقل للطلاب 999 دولار.

أما MacBook Pro فإنه أصبح متاح بمعالجات إنتل الجيل الثامن بتردد 1.4 غيغاهرتز ويأتي بخيارين حسب ذاكرة التخزين 128 غيغابايت بسعر 1299 دولار و 256 غيغابايت بسعر 1499 دولار، وكلاهما حصلا على سرعة أكبر في قرص التخزين من ناحية القراءة والكتابة. والأكثر تميزاً هنا هو حصوله على الشريط اللمسي Touch Bar مع ميزة البصمة Touch ID وذلك في الخيارات الأرخص في تحديث هو الأكبر منذ عامين.

الحاسبين متاحين للطلب عبر موقع آبل الرسمي أو من متاجرها الرسمية ووكلائها حول العالم بدءاً من اليوم.

