سامسونج تعمل على الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 بكاميرا خلفية مزدوجة

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نشر موقع سام موبايل اليوم صوراً جديدة لجهاز لوحي من سامسونج يحمل إسم Galaxy Tab S6 ليكون أحدث الأجهزة اللوحية الرائدة من سامسونج والتي ربما يتم الكشف عنها في النصف الثاني من 2019.

بحسب الصور الجهاز اللوحي سوف يستمر بنفس لغة التصميم المعروفة عن سامسونج ولكن ستقدم سامسونج عتاداً قوياً هذه المرة يتمثل في وجود معالج سناب دراغون 855 مع 6GB ذاكرة عشوائية و 256GB ذاكرة تخزين وهذه لوحدها كفيلة بأن تجعل الجهاز قوياً بما فيه الكفاية.

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سيحمل الجهاز شاشة بحجم 10.5 إنش وكما يظهر في الصور من الخلف يوجد كاميرتين مزدوجه ربما لأول مرة في جهاز لوحي كما يوجد حفرة لمكان القلم الذي من المتوقع ان يثبت في الخلف مع ميزة الشحن اللاسلكي.

سيعمل الهاتف بنظام اندرويد 9 وينتظر ان يحمل بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع ويأتي بلونين هي الرمادي والازرق كما يشير المصدر.

إذاً وعلى الرغم من تباطؤ المبيعات في سوق الأجهزة اللوحية بنظام أندرويد عاماً بعد عام إلا ان شركات مثل سامسونـج و هواوي وغيرها لاتريد ان تفقد موقعها في هذا السوق لذلك تستمر في الكشف عن المزيد من الاجهزة بشكل دوري.

