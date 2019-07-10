الشركة السعودية للخطوط الحديدية توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، توفر وظائف شاغرة بمجال السكك الحديدية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، ومحافظة النعيرية. وتضمنت الوظائف رئيس عمال محطة السكك الحديدية (Railway Depot Foreman).- رئيس عمال عربة قطار السكك الحديدية (Wagon Foreman – Rail Wagons).- أخصائي كفاءات عمليات السكك الحديدية – المعادن والشحن (Railway Operations Competencies Specialist – Mineral & Cargo). – مدير سائقي القطار (Train Driver’s Manager). بالإضافة إلى : مدير أسطول السكك الحديدية – عمليات المعادن والشحن (Railway, Fleet Manager – Mineral & Cargo Operations) (الرياض). رئيس عمال محطة السكك الحديدية (Railway Depot Foreman):هنـــــا. Advertisements رئيس عمال عربة قطار السكك الحديدية (Wagon Foreman – Rail Wagons):هنـــــا. أخصائي كفاءات عمليات السكك الحديدية – المعادن والشحن (Railway Operations Competencies Specialist – Mineral & Cargo):هنــــــا. مدير سائقي القطار (Train Driver’s Manager):هنــــــا. مدير أسطول السكك الحديدية – عمليات المعادن والشحن (Railway, Fleet Manager – Mineral & Cargo Operations):هنــــــا.





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