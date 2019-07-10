للنساء.. وظائف شاغرة بثلاث مدن

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أعلنت شركة مفروشات العمر التجارية توفر وظائف شاغرة للنساء لحملة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بثلاث مدن (الرياض، الدمام، جدة)، بمسمى (مسؤولة مبيعات). واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه- حاصلة على شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة- لديها خبرة في البيع بالتجزئة- إجادة استخدام الحاسب الآلي. ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة ومكان المدينة في عنوان البريد):[email protected]





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