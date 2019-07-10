بالصور.. ضبط مخالفات في محلات بيع التبغ ومشتقاته بحفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ضمن أعمالها الرقابية الميدانية، عدة مخالفات.

وتضمنت المخالفات التي رصدتها اللجنة، ست مخالفات في محلات بيع التبغ ومشتقاته تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

كما حررت الجولة الرقابية أربعة تعهدات لمحلات أخرى، إضافة إلى قيام اللجنة بتركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية في منافذ البيع والتي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر التبغ على الفرد والمجتمع التي تتضمن أرقام البلاغات حال رصد أي مخالفة على هذه المحلات.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفر الباطن، أطلقت مؤخراً المرحلة الرقابية الثانية المتضمنة أخذ جولات على المقاهي للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.