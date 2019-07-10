السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن مهرجان الأطاولة التراثي الخامس



الباحة 06 ذو القعدة 1440هـ الموافق 09 يوليو 2019م واس

دشن وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اليوم, فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي الخامس، والذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, وذلك بسوق ربوع قريش بالأطاولة.

وفور وصول السياري للمهرجان قام بقصّ الشريط, ومن ثم توجه إلى السوق التاريخي في جولة شملت العديد من الأركان المتواجدة في السوق بدأها بالدكاكين القديمة والتي ما زالت تحمل ذات الطابع التاريخي لمن عمل فيها مع تنوع المنتجات التي تم عرضها مابين الشعبية و الحِرفية والمنتجات المحلية من أكلات تتميز بها المنطقة وما كان يجلبه بعض الباعة من خارج المنطقة, بالإضافة إلى الأركان المهنية التي كان يزاولها الآباء و الأجداد في القِدم كالبناء بالحجر وكذلك الحصاد و طريقة زراعة القمح ومن ثم المرسم الجداري وركن الفنون التشكيلية .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية بالأطاولة بكلمة لأهالي الأطاولة ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة قريش فهد بن جابر بن الحسين العثمان أكد خلالها بأن سوق ربوع قريش بالأطاولة يعيد في أذهان الجميع الرجال وهم يقفون في عزة وشموخ يبتاعون ويشترون في السوق ويعقدون المعاهدات والمواثيق كلمتهم ميثاق وعهدهم وفاء, يأكلون مايزرعون ويعيشون في مبان متجاورة مترابطة كترابط قلوبهم حيث نقف اليوم لنحكي للأجيال لرجل ذاك الزمان الذي بنى هذا الحاضر المجيد.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .

ثم شاهد الجميع أوبريتًا شعبيًا بعنوان "وطن العطاء" بمشاركة فرقة الثقافة والفنون بمحافظة القرى.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة الباحة المكلف الرعاة والداعمين, فيما أضاءت الألعاب النارية سماء المهرجان.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهالي والزوار.

// انتهى //

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