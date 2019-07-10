السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تحث قادة جنوب السودان على تحقيق سلام دائم



نيويورك 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الذكرى الثامنة لاستقلال السودان قادة البلاد تكثيف جهودهم من أجل إنهاء ما أصبح اليوم أكبر أزمة نزوح في أفريقيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية في جنيف تشارلي ياكسلي:"منذ ثمانية أعوام بالضبط استقل جنوب السودان وأصبح الدولة الأحدث عهدًا في العالم، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد على نحو مأساوي حروبًا أكثر من السلام".

وأضاف أن المفوضية تدعو إلى انخراط ممثلي اللاجئين والمجتمعات النازحة داخليًا بشكل نشط في عملية السلام، وإلى أن يتضمن أي اتفاق مقنع شروطًا واضحة وشفافة للمصالحة، وأن تكون آليات التماس العدالة واضحة ويمكن الوثوق بها.

وحثت المفوضية أيضًا على توفير الدعم للشباب، قائلة إن تأثير الأزمة على الأطفال الذين يشكلون حوالي ثلثي عدد السكان اللاجئين، قد طال أمده، مشددة على ضرورة ضمان حصول شباب جنوب السودان وكذلك اللاجئين على التعليم المناسب وفرص الاستفادة من طاقاتهم إذا أريد لجنوب السودان أن يصبح دولة مزدهرة وسلمية.

ودعت المفوضية وشركاؤها من خلال الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين من جنوب السودان توفير مبلغ 1.4 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين. ومع وصول 21% فقط من التمويل، فإن احتياجات اللاجئين تفوق الموارد المتاحة بكثير.

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