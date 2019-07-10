ثقافي / لجنة سنابس تنظم لقاءً تعريفيًا عن "الثقافة العمالية" غدًا



سنابس 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليه 2019 م واس

تُنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف غدًا، لقاءً تعريفيًا بعنوان "الثقافة العمالية" يتحدث فيه مساعد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف مشرف قسم العلاقات العامة والإعلام إبراهيم بن علي المرزوق، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.

ويتضمن اللقاء العديد من المحاور منها: عقد العمل (البنود - التجديد - الإنهاء)، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.

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02:00ت م

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