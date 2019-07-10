زيادة مبلغ الدعم في برنامج حساب المواطن مع بداية تسليم الدفعة العشرين لشهر يوليو

قال عدد كبير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بأن الدفعة التي تم صرفها مع الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، قد شهدت زيادة في مبلغ الدعم، حيث لاحظ البعض وجود زيادة تصل لنحو 50 ريال في بعض الحالات، وأكثر من ذلك في حالات آخرى، وهذا بحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإعلامية في المملكة العربية السعودية منذ قليل.

ويذكر بأن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء عن بدء صرف الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن، وذلك لكل من أنطبقت عليهم شروط الأهلية للدفعة الحالية، مؤكدة بأن عملية إيداع الدفعة قد أنتهت بالفعل، وبدأت الآن عمليات الصرف والمتوقع إستمراها حتى نهاية اليوم الأربعاء.

زيادة مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن

لم تكشف أي جهة رسمية بعد عن أسباب الزيادة الجديدة في مبلغ الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن، وهذا في الوقت الذي قال فيه بعض المستفيدين بأنه لاحظ زيادة وصلت لنحو 20 ريال في الدفعة الحالية بالمقارنة مع الدفعة السابقة، وكذلك أكد البعض الآخر بأن الزيادة في بعض الأحيان وصلت لأكثر من 50 ريال.

وهذا في الوقت الذي ربط فيه البعض بين الزيادة التي حدثت في مبالغ الدعم داخل حساب المواطن، وبين مراجعة أسعار الوقود التي قامت بها الحكومة السعودية في الفترة الماضية.

شروط الأهلية للتسجيل في برنامج حساب المواطن وموعد صرف الدفعات

وهناك نظام متبع في برنامج حساب المواطن والذي تشرف عليه الحكومة السعودية، حيث يتم صرف الدفعات بشكل دوري يوم 10 من الشهر الميلادي، وذلك بالنسبة لكل المستفيدين من البرنامج عقب التأكد من تحقيق شروط الأهلية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، والتي جاءت على النحو التالي: