- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أنباء عن إلغاء حفلة نيكي ميناج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أنباء عن إلغاء حفلة نيكي ميناج
متابعات الخليج 365 - جدة
ترددت أنباء عن إلغاء حفل المطربة الأمريكية نيكي ميناج، الذي كان مقررًا يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة.
وبحسب الأنباء المتداولة، راجعت الجهات المعنية طبيعة ظهور نيكي ميناج في الفعاليات الغنائية التي تقدمها في عدة دول، ليصدر القرار بإلغاء الحفل.
ونيكي ميناج (36 عامًا)، مغنية راب معروفة بجرأتها من خلال ظهورها في أغانيها شبه عارية، إلى جانب المكياج ذي الألوان البراقة والزاهية، وقصات الشعر شديدة الغرابة .
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إلغاء حفلة نيكي ميناج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.