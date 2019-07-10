أنباء عن إلغاء حفلة نيكي ميناج

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - جدة

ترددت أنباء عن إلغاء حفل المطربة الأمريكية نيكي ميناج، الذي كان مقررًا يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة.

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وبحسب الأنباء المتداولة، راجعت الجهات المعنية طبيعة ظهور نيكي ميناج في الفعاليات الغنائية التي تقدمها في عدة دول، ليصدر القرار بإلغاء الحفل.

ونيكي ميناج (36 عامًا)، مغنية راب معروفة بجرأتها من خلال ظهورها في أغانيها شبه عارية، إلى جانب المكياج ذي الألوان البراقة والزاهية، وقصات الشعر شديدة الغرابة .