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تحذير أمريكي لتركيا بسبب إس 400
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذرت الولايات المتحدة تركيا، أمس الثلاثاء، من عواقب سلبية إذا لم تتخلَّ عن شراء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية التي تعتبر الإدارة الأمريكية أنها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأمريكية الجديدة من طراز إف-35.
وقالت مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين: إن “تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة إذا قبلت منظومة إس 400. هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج إف-35”.
وأضافت أن الدبلوماسية الأمريكية “واضحة للغاية في هذا الصدد”.
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في آخر يوليو للعدول عن شراء نظام إس-400 المضاد للصواريخ؛ كونه يتعارض في رأي واشنطن مع طائرتها الشبح الجديدة إف-35 التي تريد تركيا شراءها أيضًا.
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