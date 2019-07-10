- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اعتدال حراري اليوم مع غيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتدال حراري اليوم مع غيوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، استمرار الاعتدال الحراري على شمال المملكة وخاصة الغرب، مع أجواء صيفية الحرارة على الغربية، ووسط المملكة والشرق.
وتابع كراني أن الطقس سيكون اليوم معتدلًا على المصايف التي سوف يغطي سماءها الغيم، ويمتد جنوبًا حتى جازان، مع فرصة لهطول أمطار، وسحب متفرقة على أجزاء من الوسط والغرب مع نشاط للرياح على الساحل الغربي والوسط والشرق.
في وقت سابق، توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية وأجزاء من الشمالية والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتدال حراري اليوم مع غيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.