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اعتدال حراري اليوم مع غيوم

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2019-07-10

اعتدال حراري اليوم مع غيوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، استمرار الاعتدال الحراري على شمال المملكة وخاصة الغرب، مع أجواء صيفية الحرارة على الغربية، ووسط المملكة والشرق.

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وتابع كراني أن الطقس سيكون اليوم معتدلًا على المصايف التي سوف يغطي سماءها الغيم، ويمتد جنوبًا حتى جازان، مع فرصة لهطول أمطار، وسحب متفرقة على أجزاء من الوسط والغرب مع نشاط للرياح على الساحل الغربي والوسط والشرق.

في وقت سابق، توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية وأجزاء من الشمالية والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران.





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