رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ذي القعدة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لم تعلن عن أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ منذ آخر مقطوعة صدرت في شهر جمادى الأولى، والمساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي، والهدف الرئيسي من إنشاء البرنامج هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وكذلك أصحاب معاش الضمان، والأرامل والمطلقات، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بعرض شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف. يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو توفير مجهود ووقت المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام، وساعد هذا النظام على سرعة تقديم الخدمة، واصبح لكل مواطن تقرير شامل على الحاسب يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وللاستعلام والتسجيل الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.

معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة

أعلن المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي السعودي، عن إيداع قيمة معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه البرامج، وقال أن قيمة هذه المبالغ المالية قد بلغت 2.032.459.811 ريال، حيث بلغت معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وبلغ إجمالي الإعانات التي تم تخصيصها لبدل غلاء المعيشة 340.245.000 ريال، وبلغت القيمة المالية لتسديد جزء من فاتورة الكهرباء 102.108.982 ريال، وبلغت القيمة المالية لإعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال.