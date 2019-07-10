عاجل| وفاة تومي عمران عن عمر يناهز 36 عام.. وشقيقته تكشف عن أسباب وفاته للمرة الأولى

كشفت شقيقة الفنان السعودي تومي عمران عن أسباب وفاة شقيقها، وذلك للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام، حيث ظل هذا الخبر غير معلن عبر وسائل الإعلام، على الرغم من كون تومي عمران قد وافته المنية منذ نحو شهر تقريبًا، وبالتحديد منذ يوم 12 يونيو الماضي، بحسب ما أكدته شقيقته خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت بأن العائلة لم تعلن عن وفاة شقيقها لأسباب خاصة بها.

وكان خبر وفاة تومي عمران قد تصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية على مدار الساعات الماضية، حيث بدأ الكثيرون في توجيه الأسئلة عن السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان السعودي تومي عمران، ولماذا لم تم إخفاء هذا الخبر طوال هذه المدة.

وفاة تومي عمران تثير الجدل.. وشقيقته توضح الحقيقة والأسباب

تسبب خبر وفاة تومي عمران في حالة من الجدل داخل أوساط الشباب في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ البعض على السوشيال ميديا في توجيه التساؤلات عن سبب وفاة تومي عمران، وعن السبب الحقيقي وراء إخفاء خبر وفاته عن وسائل الإعلام.

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الإجابة جاءت من شقيقته، والتي تحدثت اليوم لأول مرة إلى وسائل الإعلام وقالت بأن شقيقها قد وافته المنية يوم 12 يونيو الماضي، وذلك بعدما بقى في المستشقى قرابة الشهرين وهو في حالة غيبوبة تامة، حيث تم إكتشاف مرضه بورم في الدماغ، عندما كان يقضي أجازة قصيرة مع العائلة، ولكنه أغمى عليه بشكل مفاجئ ليتم نقله إلى المستشفى ويتوفى هناك.

سبب إخفاء خبر وفاة تومي عمران عن وسائل الإعلام

وقالت شقيقة تومي عمران، بأن السبب الحقيقي وراء إخفاء خبر وفاة تومي عمران عن وسائل الإعلام كان أسباب خاصة بالعائلة، والتي كانت في حالة يرثي لها، ولم يكن لديهم القدرة على الحديث حول هذا الخبر الصادم، ولكن بعد تزايد التساؤلات حول تومي عمران، كان لابد من توضيح كل هذه الأمور أمام جمهوره.

وختمت شقيقة تومي عمران حديثها لتؤكد بأنها لم تنجح في الدخول إلى حساباته الشخصية على مواقع التواصل من أجل تأكيد خبر وفاته للجماهير.