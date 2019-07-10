حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدفعة العشرين في شهر يوليو.. وهنا رابط الإستعلام برقم الهوية

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن بدء إيداع الدفعة رقم 20 في شهر يوليو، وذلك بالنسبة لكل المستفدين من البرنامج الذي تشرف عليه الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، ويهدف في الأساس إلى تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية بين المواطنين في مختلف أنحاء المملكة بالشكل الأمثل خلال السنوات المقبلة.

حساب المواطن يكشف عن موعد إيداع الدفعة العشرين في حسابات المستفدين

بحسب ما كشفت عنه الصحفة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة قصيرة منذ قليل، فإن الساعات المقبلة سوف تشهد إيداع الدفعة العشرين خلال شهر يوليو الجاري بشكل نهائي، وهو ما مثل أخبار إيجابية للغاية للكثيرين من المواطنين، حيث يستفيد من برنامج حساب المواطن، الملايين من الشعب السعودي في الوقت الراهن.

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الأربعاء.. بداية صرف الدفعات الجديدة من برنامج حساب المواطن

وأصبح من المتوقع بأن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، عمليات صرف الإيداعات الخاصة بالدفعة 20 من حساب المواطن، وهذا عقب إعلان الجهات الرسمية بأنها ستكون جاهزة خلال ساعات الصباح الأولى، مشيرة إلى كون برنامج حساب المواطن قد أتاح موقع إلكتروني رسمي مخصص للإستعلام عن الدفعات الجديدة.

ويمكن للمواطن الدخول إلى هذا الموقع من خلال هذا الرابط “من هنا“، وذلك بهدف الإستعلام بإستخدام رقم الهوية عن مواعيد صرف الدفعات بالنسبة للمستحقين.