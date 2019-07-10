صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن صباح الأربعاء.. تعرف على التفاصيل ورابط الإستعلام

ذكر الجهات الرسمية في السعودية منذ قليل، بأن برنامج حساب المواطن قد بدأ بالفعل في إيداع الدقعة العشرين في شهر يوليو للمستفدين من البرنامج، على أن يبدأ صرف هذه الدفعة مع الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، مشيرة إلى رابط الإستعلام الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

ويذكر بأن برنامج حساب المواطن يحظى بمتابعة على أعلى مستوى من قبل القيادة السياسية العليا في المملكة العربية السعودية والتي تعطي إهتمام خاص بهذا البرنامج، وتضعه ضمن خطو تطوير المملكة تحت مسمى “رؤية المملكة 2030”.

موعد بدء صرف الدفعة 20 من برنامج حساب المواطن

وجاءت أخبار صرف الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن تدخل السعادة على قلوب الملايين من المستفدين من البرنامج في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل وجود تأكيدات بأن عمليات الإيداع قد أنتهت بالفعل، وأصبح المتسفيد من برنامج حساب المواطن قادرًا الآن على صرف مستحقاته صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو الجاري.

ولم تكشف أي جهة رسمية عن أي تفاصيل تخص قيمة المستحقات التي سيتم إيداعها في “حساب المواطن” في الدفعة الحالية والتي جاءت تحت مسمى “الدفعة 20”.

الإستعلام عن الأهلية برقم الهوية في حساب المواطن

وكان حساب المواطن قد أتاح الفرصة إلى كل المستقدين من البرنامج للإستعلام عن الأهلية عن طريق رقم الهوية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن على شبكة الإنترنت، ويمكن للمواطن الدخول إليه من خلال هذا الرابط “موقع حساب المواطن“، وهذا عقب ما كشفت الجهات المسؤولة عن الشروط التي قد تجعل المواطن يندرج تحت قائمة الأهلية في حساب المواطن.