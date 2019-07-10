، إمام "إسلامي باريس": للسعودية الحق في منع من يستبدل الحج بشعارات ودعايات سياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المملكة تقوم بدور كبير تجاه الشعيرة العظيمة توعية وحماية لضيوف الرحمن

أكد إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا الشيخ نورالدين محمد طويل، أن الحج شعيرة من شعائر الإسلام التي تدل على عظمة ديننا الحنيف حول التضرع واللجوء إلى الله بسكينة وطمأنينة ووقار.

وتفصيلاً، أوضح الشيخ "طويل" أن الحجاج يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله، تجمعهم الأخوة الإسلامية في أقدس بقعة على الأرض وهي مكة المكرمة التي يتوجهون إليها في صلواتهم في اليوم والليلة خمس مرات، تحت شعار (لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك).

وأشار إلى أن وقوفهم ولباسهم بهيئة واحدة أمام الواحد الأحد تذكير لهم بعدم إثارة العصبيات والنعرات التي أزالها الإسلام برسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.



جاء ذلك في تصريح صحفي أعلن فيه عن تأييده ومباركته للموقف العظيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها - حفظه الله - يوم أمس منع المملكة العربية السعودية استبدال الحج بشعارات ودعايات تخرج الحج عن روحانيته والهدف الأسمى الذي من أجله شرع الله الحج.

ونوه "طويل" بما تقوم به المملكة من دور كبير وبارز تجاه الشعيرة العظيمة توعية وحماية لضيوف الرحمن، هذا الأمر يشهده القاصي والداني، موضحًا أن مكة المكرمة بلد الله الحرام، فيها البيت الحرام ( ومن دخله كان آمنًا)، مهبط وحي الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدينة المنورة مثوى رسوله، ومسجده الذي فيه روضة من رياض الجنة.

وشدد إمام وخطيب المركز الإسلامي في شمال باريس على أن للمملكة الحق التام في منع كل من أراد تغيير الحج والمساس بكرامته وركنيته العظيمة وجعله مكانًا للمهاترات ورفع الشعارات وإخراجه عن مقاصده العليا.

واختتم الشيخ "طويل" بالدعاء لله بأن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - جزاء خدمتهما للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.