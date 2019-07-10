، مواجهتان ناريتان في افتتاح منافسات دور ربع نهائي أمم إفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الليلة منافسات الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر بمواجهتين ناريتين إذ تلعب نيجيريا مع جنوب إفريقيا فيما يخوض السنغال مباراة سهلة نسبيًا أمام أحد مفاجآت البطولة منتخب بنين.

تتطلع نيجيريا إلى المضي قدماً في مشوارها بالبطولة لمواصلة الزحف نحو اللقب الرابع في تاريخها خاصة بعدما أقصت حاملة اللقب الكاميرون من دور ثمن النهائي .

يدرك لاعبوها أن طموحات منتخب جنوب أفريقيا تقف عائق في طريقهم لذا عليهم تجاوزها والاقتراب خطوة كبيرة حتى يصل إلى الهدف المنشود .

في المقابل يسعى منتخب جنوب أفريقيا لتقديم أداء كبير لخطف بطاقة الترشح إلى المربع الذهبي لاسيما وأن لاعبيه يملكون روح معنوية عالية نتيجة أقصائهم للمرشح الأول لنيل اللقب منتخب مصر صاحب الضيافة.

في المباراة الثانية تأمل السنغال أفضل المنتخبات الإفريقية بحسب تصنيف الاتحاد الدولي والمرشحة القوية لإحراز اللقب لمواصلة التقدم والوصول لدور نصف النهائي لتثبيت موقعها كأحد أبرز المرشحين لما تملكه من عناصر ذات جودة عالية قادرين على صنع الفرق والتتويج باللقب القاري الأول لها في مشاركاتها الـ14 بالبطولة .

في حين يتمنى منتخب بينين صاحب أكبر المفاجئات بالبطولة والمتمثلة بانتزاعه بطاقة الترشح على حساب المغرب الاستمرار على ذات النهج وتفجير أخرى مفاجئة أخرى تسعد أنصاره لاسيما وأن الفريق يلعب من دون ضغط سلبي.