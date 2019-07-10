، الحزم يضم الزبيدي ونايف موسى من الأهلي والتعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365 – الرياض: وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ على إعارة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي محمد الزبيدي إلى صفوف نادي الحزم لمدة موسم رياضي واحد.



من جانب آخر أصدر نادي الحزم بيانًا في الصدد نفسه قال فيه "إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم تنهي التوقيع مع اللاعب محمد الزبيدي ( ظهير أيسر) بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من النادي الأهلي".

كما أعلن نادي الحزم تعاقده مع اللاعب نايف موسى لاعب نادي التعاون لمدة سنتين استعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "إن إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم، أنهت التوقيع مع اللاعب نايف موسى، بنظام الانتقال لمدة عامين قادمًا من التعاون".