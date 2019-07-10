، أمير الرياض بالنيابة يزور مركز التحكم بالطرق في موسكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فاديم" قدم شرحًا عن المركز في التنظيم والسيطرة على حركة النقل

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة لمركز التحكم بالطرق في مدينة موسكو، في إطار زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير مركز التحكم بالطرق في حكومة موسكو يوريف فاديم، الذي قدم شرحًا عن المركز ومهامه في التنظيم والسيطرة على حركة النقل العام والخاص وسيارات الأجرة في المدينة وتوفيره للمعلومات الكاملة عن العوائق المرورية واتخاذ القرار اللازم في حالات الحوادث والأعطال في النقل بأنواعه.

واطلع أمير منطقة الرياض بالنيابة على العربات الميدانية المجهزة تقنيًا لمباشرة المواقع وكاميرات التصوير المباشر التي ترصد الحالات المرورية، بعدها انتقل إلى إدارة العمليات والمعلومات بالمركز واطلع على الإمكانات التي تتضمنها وآلية العمل والمراقبة والمعالجة للمعلومات في الطرق وحركة السير.

واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى شرح عن الأنظمة الذكية المستخدمة كالتقنيات البصرية والبيانية بهدف التحليل والمتابعة واتخاذ القرار.

إثر ذلك توجّه أمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له إلى قاعات الاجتماعات حيث قُدم عرض عن المركز ومهامه وبداياته. كما قُدم عرض مرئي عن معهد بحوث النقل في موسكو قدمه مدير المعهد اليكسندر بليكوف الذي أشار إلى تجارب العاصمة الروسية في مجال النقل وطرق المعالجة السريعة والمستقبلية التي تنتهجها ومنظومة العمل المتكاملة في التنسيق والتطوير والتعاون مع الجهات المتعلقة.

وقدم النائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف عرضًا عن ميترو موسكو استعرض فيه تاريخ الميترو وطاقته الاستيعابية والتجهيزات التقنية والتصاميم الفنية للمحطات وتأثير على مستوى النقل العام خدميًا واستثماريًا.



وجرت مناقشة تجارب المركز في تنظيم المناسبات الوطنية واستضافة المناسبات العالمية وأبرز برامجه التطويرية.

واستقل أمير منطقة الرياض "الترام" في جولة على المدينة يرافقه عدد من المسؤولين الروس. وقام بجولة على مواقع النقل العام ومرافقها والأماكن العامة في المدينة.

رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق له.

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