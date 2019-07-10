، الليث.. فرق الدفاع المدني تنتشل جثة طفل سقط في بئر ،

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انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث جثة طفل سقط في بئر بمركز بني يزيد شرقي المحافظة؛ عقب ساعات من محاولات انتشاله من قِبل المسعفين.
وبحسب المعلومات، فإن طفلاً في الخامسة من عمره كان برفقة أسرته بوادي نشاق بقرية الرياحين التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وفي غفلة من أهله سقط في بئر قطرها متران وذات عمق بعيد، قبيل مغرب أمس.
وقد باءت محاولات والده لإنقاذه بالفشل، ما اضطره للاستعانة بالسكان الذين لم يتمكنوا من إنقاذه حيّاً، لحين وصول فرق الدفاع المدني في وقت متأخر وذلك لبعد المسافة، التي تقدر بأكثر من 100 كيلومتر.
وقد تمكّن رجال الدفاع المدني من انتشال الطفل من البئر، وعند الكشف عليه تبين أنه فارق الحياة.
الليث.. فرق الدفاع المدني تنتشل جثة طفل سقط في بئرعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-07-10
انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث جثة طفل سقط في بئر بمركز بني يزيد شرقي المحافظة؛ عقب ساعات من محاولات انتشاله من قِبل المسعفين.
وبحسب المعلومات، فإن طفلاً في الخامسة من عمره كان برفقة أسرته بوادي نشاق بقرية الرياحين التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وفي غفلة من أهله سقط في بئر قطرها متران وذات عمق بعيد، قبيل مغرب أمس.
وقد باءت محاولات والده لإنقاذه بالفشل، ما اضطره للاستعانة بالسكان الذين لم يتمكنوا من إنقاذه حيّاً، لحين وصول فرق الدفاع المدني في وقت متأخر وذلك لبعد المسافة، التي تقدر بأكثر من 100 كيلومتر.
وقد تمكّن رجال الدفاع المدني من انتشال الطفل من البئر، وعند الكشف عليه تبين أنه فارق الحياة.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
12:59 AM
كان برفقة أسرته بوادي نشاق وفي غفلة منهم وقع في البئر
انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث جثة طفل سقط في بئر بمركز بني يزيد شرقي المحافظة؛ عقب ساعات من محاولات انتشاله من قِبل المسعفين.
وبحسب المعلومات، فإن طفلاً في الخامسة من عمره كان برفقة أسرته بوادي نشاق بقرية الرياحين التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وفي غفلة من أهله سقط في بئر قطرها متران وذات عمق بعيد، قبيل مغرب أمس.
وقد باءت محاولات والده لإنقاذه بالفشل، ما اضطره للاستعانة بالسكان الذين لم يتمكنوا من إنقاذه حيّاً، لحين وصول فرق الدفاع المدني في وقت متأخر وذلك لبعد المسافة، التي تقدر بأكثر من 100 كيلومتر.
وقد تمكّن رجال الدفاع المدني من انتشال الطفل من البئر، وعند الكشف عليه تبين أنه فارق الحياة.
، الليث.. فرق الدفاع المدني تنتشل جثة طفل سقط في بئر ،
المصدر : الخليج 365
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